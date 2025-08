Tischtennis-Sensation: Duda stürmt trotz Final-Pech in Top 10

Der EM-Zweite ist trotz seiner Finalniederlage beim Turnier in Brasilien der sechste Deutsche im Elitekreis.

Der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) hat erstmals den Aufstieg in die Top Ten der Weltrangliste geschafft - trotz einer Finalniederlage im Einzelwettbewerb des Star-Contender-Turniers im brasilianischen Fozdo Iguacu. Der 31 Jahre alte EM-Zweite unterlag dem Weltranglistendritten und Weltcupsieger Hugo Calderano (Brasilien) 3:4, hatte allerdings durch seinen Halbfinalerfolg im deutschen Duell mit Dimitrij Ovtcharov (Fulda) bereits genug Punkte für den Einzug in den elitären Kreis des am Dienstag erscheinenden Rankings gesammelt.