Paralympics-Sieger schwer erkrankt

SID 30.09.2025 • 12:50 Uhr Der frühere Weltklasse-Sportler kämpft ums Überleben. Sein Umfeld ruft zu Spenden auf.

Der zweimalige Paralympics-Sieger Holger Nikelis ist schwer erkrankt und kämpft ums Überleben. Der frühere Weltklasse-Rollstuhltischtennisspieler leidet am seltenen Wilkie-Syndrom, das den Dünndarm verschließt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine erste Operation brachte keine Besserung, eine Lungenentzündung verschärfte die Lage dramatisch. Dies teilte das Umfeld des Sportlers mit und rief gleichzeitig zu Spenden auf.

Vom Paralympics-Doppel-Gold zum Vorkämpfer für Inklusion

So wurde die Crowdfunding-Kampagne „Helft uns, um Holgers Leben zu kämpfen“ auf GoodCrowd.org aufgelegt. Ursprünglich wurde die Spendenaktion nur im engen Bekanntenkreis gestartet, doch inzwischen wurde sie öffentlich gemacht. Auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Hilferuf veröffentlicht – mittlerweile sind über 18.000 Euro gespendet worden.