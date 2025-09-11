Tischtennis-Hammer: Ex-Vizemeister wird Chefcoach!

SID 11.09.2025 • 18:34 Uhr Ex-Vizemeister Kilian Ort übernimmt beim Champions-League-Teilnehmer ASC Grünwettersbach erstmals einen Posten als Cheftrainer.

Der frühere Tischtennis-Pokalsieger ASC Grünwettersbach hat für seinen Trainerposten eine prominente Neubesetzung gefunden.

Der populäre Ex-Vizemeister Kilian Ort übernimmt am kommenden Mittwoch (17. September) beim Champions-League-Starter nach der Trennung der Karlsruher von Achim Krämer in der Vorwoche erstmals Aufgaben eines Chefcoaches.

Walther erneut als Interimscoach im Einsatz

Zuletzt hatte Nationalspieler Ricardo Walther bei Grünwettersbachs 3:0-Sieg in der Bundesliga beim TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg interimsweise als Spielertrainer fungiert.

Auch im Heimspiel am Dienstag (19.00 Uhr/Dyn) gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf betreut der Routinier die Mannschaft von Doppel-Weltmeister Hiroto Shinozuka nochmals unabhängig von eigenen Einsätzen.

