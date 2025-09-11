Werder Bremen stürmt an TT-Bundesliga-Spitze – Gipfel am 17.9.

SID 11.09.2025 • 13:39 Uhr Die Werderaner führen in der Tabelle ein Trio mit weißen Westen an.

Bei Tischtennis-Bundesligist Werder Bremen herrscht trotz der überraschenden Tabellenführung Gelassenheit. "Natürlich freuen wir uns, dass wir mit zwei Siegen in den ersten zwei Spielen praktisch optimal in die Saison gestartet sind. Platz eins ist auch eine schöne Momentaufnahme, aber nach dem zweiten Spieltag hat die Tabelle noch gar keine ernsthafte Aussagekraft", kommentierte Werders Teammanager Sascha Greber die Spitzenposition der Hanseaten auf der Werder-Homepage.

Bremen hatte zu Saisonbeginn gegen den TTC OE Bad Homburg 3:2 gewonnen. Danach feierten die Grün-Weißen durch ein 3:0 bei Borussia Düsseldorf erstmals seit 2013 einen Sieg gegen den Rekordmeister.

Drei Teams noch ungeschlagen – Gipfeltreffen Bremen gegen Bergneustadt