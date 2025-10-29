Timo Boll live: Borussia Düsseldorf verlegt Heimspiel nach Berlin

SID 29.10.2025 • 12:22 Uhr Beim gemeinsamen Event der Rekordmeister soll auch die deutsche Tischtennis-Legende vor Ort sein.

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat ein außergewöhnliches Heimspiel in fremder Halle angekündigt - mit Timo Boll als prominentem Gast. Am 18. Januar veranstalten die Düsseldorfer gemeinsam mit dem Frauen-Rekordchampion ttc eastside Berlin erstmals einen Bundesliga-Doppelspieltag. Auch Düsseldorfs Vereinsbotschafter Boll soll in der Hauptstadt dabei sein.

Borussia auf Heimspielreise zu den Fans

„Wir kommen gerne zu unseren Fans, für viele ist der Weg nach Düsseldorf zu weit, deshalb haben wir beispielsweise schon in München, Hamburg und zuletzt Würzburg Heimspiele ausgetragen“, sagte Borussia-Geschäftsführer Alexander Schilling in einer Mitteilung. Der Doppelspieltag mit dem Berliner Frauenteam sei „etwas Besonderes“.

Staraufgebot im Sportforum Berlin