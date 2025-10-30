Tischtennis: Roßkopf jagt Europas Nummer 1 – Kampfansage!

SID 30.10.2025 • 12:34 Uhr Der 56-Jährige will mit der Nationalmannschaft wieder angreifen und setzt für die Zukunft der Sportart auf Olympia in Deutschland.

Jörg Roßkopf, Trainer der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft, will mit seinem Team an die Spitze Europas zurückkehren. „Wir sind jetzt der Jäger und werden versuchen, wieder die Nummer eins zu werden“, sagte der 56-Jährige im Interview mit der Frankfurter Neuen Presse. Gleichzeitig mahnte er zur Besonnenheit: „Als wir lange die Nummer eins waren, wussten wir immer, dass es nicht selbstverständlich ist, haben die Kirche im Dorf gelassen. Das tun wir nun auch.“

Französischer Triumph, deutscher Tiefpunkt: Erstmals seit 20 Jahren ohne EM-Endspiel

Bei der Mannschafts-EM Mitte Oktober in Kroatien hatte Frankreich den Titel gewonnen und zuvor im Halbfinale das deutsche Team ausgeschaltet. „Frankreich ist verdient Europameister geworden“, sagte Roßkopf. Erstmals seit 20 Jahren hatten die Männer des Deutschen Tischtennis Bundes (DTTB) bei einer Mannschafts-EM ein Finale verpasst, zuvor hatte es bei der WM im Mai zum ersten Mal seit 22 Jahren ein Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung gegeben.

Roßkopf geißelt deutschen Pessimismus und setzt auf Heim-Olympia als Turbo