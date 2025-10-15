Tischtennis-EM: Hammerlos! DTTB-Männer vs. Dänemark

SID 15.10.2025 • 10:34 Uhr Die Männer um Benedikt Duda erwischen bei der Auslosung den schwerstmöglichen Gegner. Die Frauen müssen eine Pflichtaufgabe erledigen.

Die deutschen Tischtennis-Männer haben zum Auftakt der K.o.-Phase bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar die erste knifflige Aufgabe vor der Brust. Das Team mit Topspieler Benedikt Duda erhielt im Achtelfinale Dänemark - und damit das schwerstmögliche Los. Die Frauen um Annett Kaufmann müssen gegen England eine Pflichtaufgabe bewältigen.

Frühe Feuerprobe: Dänemarks Topduo Lind/Groth wartet

Die an Nummer fünf gesetzten Dänen hatten in der Gruppenphase unerwartet gegen Slowenien gepatzt und werden so zum überraschend frühen ersten Prüfstein für das DTTB-Team. Anders Lind und Jonathan Groth stehen als Top-30-Spieler im Aufgebot. Der Sieger der Partie am Donnerstag (13.00 Uhr) trifft im Viertelfinale auf Griechenland oder Gastgeber Kroatien.

Unbequeme Noppen-Hürde: England wartet im Achtelfinale