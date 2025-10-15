Newsticker
Tischtennis-EM: Hammerlos! DTTB-Männer vs. Dänemark

DTTB-Männer mit kniffligem Los

Die Männer um Benedikt Duda erwischen bei der Auslosung den schwerstmöglichen Gegner. Die Frauen müssen eine Pflichtaufgabe erledigen.
© IMAGO/SID/-
SID
Die deutschen Tischtennis-Männer haben zum Auftakt der K.o.-Phase bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar die erste knifflige Aufgabe vor der Brust. Das Team mit Topspieler Benedikt Duda erhielt im Achtelfinale Dänemark - und damit das schwerstmögliche Los. Die Frauen um Annett Kaufmann müssen gegen England eine Pflichtaufgabe bewältigen.

Frühe Feuerprobe: Dänemarks Topduo Lind/Groth wartet

Die an Nummer fünf gesetzten Dänen hatten in der Gruppenphase unerwartet gegen Slowenien gepatzt und werden so zum überraschend frühen ersten Prüfstein für das DTTB-Team. Anders Lind und Jonathan Groth stehen als Top-30-Spieler im Aufgebot. Der Sieger der Partie am Donnerstag (13.00 Uhr) trifft im Viertelfinale auf Griechenland oder Gastgeber Kroatien.

Unbequeme Noppen-Hürde: England wartet im Achtelfinale

Die Engländerinnen hatten sich hingegen mit einem knappen Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Italien gerade noch für das Achtelfinale qualifiziert. „Die Auslosung ist okay“, sagte Bundestrainerin Tamara Boros. England könne für die deutschen Titelverteidigerinnen lediglich ein unangenehmer Gegner werden, „da alle drei Spielerinnen mit Noppenbelägen spielen“. Bei einem Weiterkommen gegen England (19.00 Uhr) wartet das Duell mit Schweden oder Spanien am Freitag.

