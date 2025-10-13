Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Tischtennis-EM: DTTB-Herren ohne Satzverlust ins Achtelfinale

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Tischtennis-Männer buchen WM-Ticket

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Team-EM im kroatischen Zadar standesgemäß mit weißer Weste das Achtelfinale erreicht. Der Einzug in die Runde der besten 16 ist gleichbedeutend mit einem Ticket zur Team-WM 2026 in London.
DTTB-Team mit Benedikt Duda im EM-Achtelfinale
DTTB-Team mit Benedikt Duda im EM-Achtelfinale
© AFP/SID/JOE KLAMAR
SID
Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Team-EM im kroatischen Zadar standesgemäß mit weißer Weste das Achtelfinale erreicht. Der Einzug in die Runde der besten 16 ist gleichbedeutend mit einem Ticket zur Team-WM 2026 in London.

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Team-EM im kroatischen Zadar standesgemäß mit weißer Weste das Achtelfinale erreicht. In Bestbesetzung gewann die Mannschaft von Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf einen Tag nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die Ukraine auch ihr abschließendes Vorrundenmatch gegen Serbien praktisch mühelos erneut ohne Spielverlust und löste damit auch das Ticket zur WM 2026 in London. Die Auslosung für die Spiele in der Runde der besten 16 am Donnerstag erfolgt am Dienstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Top-20-Trio erledigt Serbien in 76 Minuten

Roßkopf ging im ersten Teil des deutsch-serbischen Länderkampftages gegen das international bestenfalls zweitklassige Balkan-Team kein Risiko ein und schickte sein Top-20-Trio Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska für die Pflichtaufgabe in die Box. In dem nur 76-minütigen Match gab lediglich Ex-Doppeleuropameister Franziska den ersten Satz der EM-Zweiten im Turnierverlauf ab.

DTTB-Frauen winkt Achtelfinalticket und WM-Quali

Das Frauen-Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) kann am Montagabend (19.00 Uhr) als Titelverteidiger ebenfalls Achtelfinaleinzug und WM-Qualifikation perfekt machen. Auch die Mannschaft um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann peilt gegen Serbien ihren zweiten Erfolg nach dem 3:0 im ersten Gruppenspiel gegen Slowenien an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite