Tischtennis-EM: Deutschland fegt Dänen mit 3:0 weg!

Deutschland steht bei der Tischtennis-EM im vVertelfinale. Die Männer von Jörg Roßkopf besteht den ersten Härtetest souverän.

Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar den ersten Härtetest gemeistert und sich für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen das an Position fünf gesetzte Team aus Dänemark, das in der Gruppenphase überraschend nur Platz zwei belegt hatte, erspielten Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu ein 3:0. In der Runde der letzte acht trifft Deutschland am Freitag auf Griechenland oder Kroatien.

Tischtennis-EM: Duda siegt im Fünfsatz-Krimi – deutsches Team behält kühlen Kopf

Die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf musste gegen Dänemark etwas kämpfen, behielt aber stets einen kühlen Kopf. Zum Auftakt lieferte Topspieler Duda gegen Jonathan Groth einen Krimi, den der Weltranglistenachte mit 3:2 gewann. Dabei wehrte Duda schon im ersten Durchgang vier Satzbälle ab und gewann den Satz noch.

Franziska und Qiu souverän: Doppeltes 3:0 für Deutschland