Deutschlands Tischtennis-Frauen im EM-Halbfinale – Gold-Ziel

DTTB-Frauen haben Medaille sicher

Das Team um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann verlor auch im Viertelfinale gegen Schweden kein einziges Match.
Annett Kaufmann siegte glatt
Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar eine Medaille sicher. Bei ihrer „Mission Titelverteidigung“ blieb das Team um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann auch im Viertelfinale gegen Schweden (3:0) ohne Punktverlust, in der Vorschlussrunde am Samstag (10.00 Uhr) geht es für die Spielerinnen von Bundestrainerin Tamara Boros gegen Portugal oder die Ukraine um den Einzug ins Finale.

Solider Auftritt – Gold fest im Blick

„Das war ziemlich solide von uns heute“, befand Kaufmann: „Klar freuen wir uns, dass wir eine Medaille sicher haben. Es gab auch einige Überraschungen hier, aber unser Ziel ist die Goldmedaille. Dafür müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen. Das wissen wir auch.“

Winter setzt den Ton – Team zieht durch

Den Grundstein für den Erfolg legte einmal mehr Führungsspielerin Sabine Winter, die gegen Christina Källberg 3:1 gewann. „Das war mein bisher bestes Spiel, aber da ist immer noch Luft nach oben“, kommentierte Winter. Anschließend ließ Kaufmann gegen Linda Bergström mit 3:0 keine Zweifel aufkommen. Nina Mittelham setzte den Schlusspunkt, die EM-Einzel-Finalistin von 2022 dominierte Filippa Bergand in drei Sätzen.

Der Einzug in die Vorschlussrunde bedeutet die 143. Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) in der 67-jährigen EM-Geschichte.

Deutschlands Männer um den Weltranglistenachten Benedikt Duda treffen in ihrem Viertelfinale ab 16.00 Uhr auf Gastgeber Kroatien.

