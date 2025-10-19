Tischtennis-Sensation: DTTB-Frauen werden EM-Rekordsieger

SID 19.10.2025 • 14:54 Uhr Annett Kaufmann spielt im EM-Finale groß auf und stellt die Weichen mit einem Coup schon früh auf Sieg. Eine erstaunliche Serie hat damit weiter Bestand.

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar durch eine erfolgreiche Titelverteidigung zu alleinigen Rekordsiegerinnen avanciert.

Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann und Co. gewannen das Finale gegen Rumänien 3:0 und schafften ohne jeden Spielverlust durch ihren zehnten Triumph in der 67-jährigen EM-Historie zum zweiten Mal einen Hattrick bei Kontinentalchampionaten.

Frauen-Team setzt DTTB-Erfolgsserie bei EM seit 2007 fort

Einen Tag nach dem Halbfinal-K.o. der Männer gegen den WM-Zweiten Frankreich (1:3) verlängerte das Team von Bundestrainerin Tamara Boros außerdem Deutschlands einmalige EM-Erfolgsserie.

Seit 2007 haben Auswahlen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bei EM-Turnieren immer mindestens einen der beiden Mannschaftstitel gewinnen können.

Kaufmanns Coup legt den Grundstein für souveränen Finalsieg

In der Heimat der früheren WM-Dritten Boros waren Kaufmann und Co. nach ihrem Durchmarsch ins Finale mit fünf 3:0-Siegen auch gegen Rumänien eine Klasse für sich.

Gleich zu Beginn schaffte die 19 Jahre alte Olympia-Entdeckung Kaufmann durch ein 3:2 gegen Rumäniens Top-20-Ass Bernadette Szöcs das schon vorentscheidende Break und vollzog damit den nächsten Schritt in Richtung der europäischen Spitze.