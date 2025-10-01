Tischtennis: Weltklassefeld beim WTT Champions Frankfurt

SID 01.10.2025 • 16:44 Uhr Beim hochkarätigen Turnier WTT Champions Frankfurt fehlen nur die Chinesen - aus gutem Grund.

Topstars der Tischtennis-Weltrangliste und zwei Olympia-Medaillengewinner von Paris führen das Aufgebot für das hochkarätige Turnier WTT Champions Frankfurt (4. bis 9. November) an. Neben vielen anderen Weltklassespielern werden der Weltranglistendritte Hugo Calderano (Brasilien) und der Japaner Tomokazu Harimoto (4.) um die insgesamt 500.000 Dollar Preisgeld kämpfen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Calderano (TTF Liebherr Ochsenhausen), Harimoto sowie Truls Möregardh (Schweden) und Felix Lebrun (Frankreich), Zweiter und Dritter in Paris, sind die Nummer eins bis vier der Herren-Setzliste. Als erster Deutscher folgt der EM-Zweite Benedikt Duda. Bei den deutschen Damen haben Ying Han und Sabine Winter ihren Startplatz sicher.