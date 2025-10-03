Emotionales TT-Duell: Kilian Ort & Grünwettersbach vs Ex-Klub

SID 03.10.2025 • 05:33 Uhr Der Ex-Nationalspieler trifft mit Grünwettersbach auf seinen Heimat-Verein Königshofen.

Gerade einmal drei Wochen arbeitet Kilian Ort in seinem neuen Job als Trainer, doch nun wartet auf den früheren Tischtennis-Nationalspieler bereits ein hochemotionales Duell. Eines, von dem Ort selbst sagt, dass es ihm "ein mulmiges Gefühl" bereitet. In der Bundesliga trifft er am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) mit dem ASC Grünwettersbach auf den TSV Bad Königshofen, bei dem er zwölf Jahre als Spieler unter Vertrag stand.

„Zwei Herzen in der Brust: Ort schwankt zwischen ASC und TSV“

Ort gibt zu: In seiner Brust schlagen zwei Herzen. "Natürlich hoffe ich, dass der ASC den TSV schlägt, aber genauso natürlich hoffe ich, dass der TSV im weiteren Verlauf der Saison möglichst viele Spiele gewinnt", sagte der einstige deutsche Vizemeister, der seine aktive Karriere nach einem Bandscheibenvorfall im Sommer hatte beenden müssen.

Vom Tisch zur Taktiktafel: Orts Blitzbeförderung

Der Wechsel von der Platte auf den Trainerstuhl verlief schneller, als Ort es selbst erwartet hatte. Nachdem sich Grünwettersbach von Trainer Achim Krämer getrennt hatte, rief Nationalspieler Ricardo Walther, jahrelang Trainings- und Doppelpartner sowie Kamerad bei der Bundeswehr, bei Ort an. Der fragte sofort: "Ric, suchst Du einen Trainer?" Doch eigentlich habe er "nicht mit einer Anfrage gerechnet", erzählte Ort im Interview mit der Tischtennis-Bundesliga (TTBL), immerhin habe er nicht einmal die A-Lizenz.

Alle an einem Strang: Champions-League-Klub zieht für Ort alle Register

Doch der Champions-League-Teilnehmer wollte Ort unbedingt. "Das Gefühl hat mir die Entscheidung sehr erleichtert, dass alle Verantwortlichen und wichtigen Leute im Verein, von Martin und Sandra Werner über Ric, der die Idee überhaupt erst hatte, bis hin zu Tiago (Apolonia, d.Red.), der sich als fast zehn Jahre älterer Spieler für mich stark gemacht hat, mich wirklich wollen", sagte Ort.

„Traumstart mit Beigeschmack: Ort vor dem Duell mit alten Kollegen“