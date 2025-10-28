Nach Taxi-Crash: TT-Star Kay Stumper will November-Comeback

SID 28.10.2025 • 12:10 Uhr Der deutsche Meister hat nach dem Crash an der Themse nur muskuläre Probleme.

Nach seinem Taxi-Unfall am Rande des WTT-Turniers in London soll der deutsche Tischtennis-Meister Kay Stumper bei Bundesligist Post SV Mühlhausen Mitte kommenden Monats sein Comeback geben können. Das stellte Mühlhausens Trainer Erik Schreyer auf SID-Anfrage in Aussicht.

„Wir waren natürlich zunächst einmal ziemlich geschockt, aber Kay hatte sehr großes Glück im Unglück. Nach seiner Heimkehr haben unsere Ärzte glücklicherweise nur einige muskuläre Probleme diagnostiziert, so dass uns Kay in unseren wichtige November-Spielen zur Verfügung stehen dürfte“, erklärte Schreyer: „Wenn er auf dem Beifahrersitz und nicht schlafend hinter dem Fahrer gesessen hätte, wäre das womöglich nicht so glimpflich ausgegangen.“

Stumper hatte am vergangenen Wochenende nach seinem Viertelfinalaus beim 300.000-Dollar-Turnier der Star-Contender-Kategorie in der englischen Hauptstadt mit einem Taxi zum Flughafen gewollt. Allerdings rammte im hektischen Verkehr ein Bus das Fahrzeug des Nationalspielers seitlich.

Verpasster Rückflug – Thüringer verlieren Punktspiel ohne Stumper

Aufgrund des Crashs und der anschließenden Untersuchungen verpasste Stumper seinen Rückflug nach Deutschland und dadurch auch seinen Einsatz im Punktspiel beim 1. FC Saarbrücken-TT. Ohne den Ex-Düsseldorfer, der auf der Insel in deutschen Duellen gegen Routinier Dimitrij Ovtcharov 3:2 gewonnen und gegen den späteren Turniersieger Dang Qiu 0:3 verloren hatte, unterlagen die Thüringer am vergangenen Sonntag 0:3.