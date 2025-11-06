Boll-Vergleich hilft Shootingstar nicht

SID 06.11.2025 • 05:35 Uhr Annett Kaufmann ist das neue Gesicht im deutschen Frauen-Tischtennis. Der Vergleich mit Timo Boll stört Bundestrainerin Tamara Boros aber.

Annett Kaufmann auf den Spuren von Timo Boll? Tischtennis-Bundestrainerin Tamara Boros empfindet den Vergleich übertrieben. „Ganz ehrlich: Das ist zu viel“, sagte die frühere Weltranglistenzweite im Interview mit WEB.de News.

„Timo hat über Jahrzehnte Weltklasse gespielt, unglaubliche Erfolge gefeiert, das ist eine andere Dimension. Wenn Annett irgendwann in seine Nähe kommt, wäre das schon großartig.“

Kaufmann – das neue Aushängeschild des deutschen Frauen-Tischtennis

Kaufmann ist nicht zuletzt aufgrund ihres aufsehenerregenden Auftritts bei den Olympischen Spielen in Paris das neue Gesicht im deutschen Frauen-Tischtennis.

Auch am zehnten Titelgewinn bei der vergangenen Europameisterschaft hatte die 19-Jährige erheblichen Anteil. Kaufmann selbst will nicht mit Boll verglichen werden, wie sie unlängst sagte.

„Vergleiche pushen den Sport, belasten aber die Spielerin“

„Für unseren Sport ist es natürlich toll, dass wieder über junge Spielerinnen gesprochen wird, dass es Aufmerksamkeit gibt, auch in den Medien. Aber ihr persönlich hilft dieser Vergleich überhaupt nicht. Zum Glück ist Annett sehr bodenständig und reflektiert“, sagte Boros.

Nichtsdestotrotz traut Boros ihrem Schützling viel zu. „Ich denke, Annett ist aktuell die einzige junge Europäerin, die realistisch in die Top 10 der Welt vorstoßen kann“, sagte Boros: „Sie hat ein Spielsystem, das auch gegen die Asiatinnen gut funktioniert.“

Boros vertraut auf Kaufmanns mentale Stärke