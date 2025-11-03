Timo Boll zurück in Bundesliga: TTBL-Ikone wird Dyn-Experte

SID 03.11.2025 • 12:48 Uhr Das Idol probiert sich in einer neuen Rolle. Die ersten Paarungen, die Boll begleitet, gibt der Streaminganbieter schon bekannt.

Tischtennis-Legende Timo Boll kehrt in neuer Rolle in die Hallen der Bundesliga zurück. Der 44-Jährige wird künftig für Rechteinhaber Dyn ausgewählte Spiele der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) als Experte begleiten. Erstmals tritt Boll am 16. November bei der Partie seines Herzensklubs Borussia Düsseldorf gegen Borussia Dortmund auf.

BVB, Düsseldorf, DTTB: Boll als gefragter Markenbotschafter unterwegs

"Ich freue mich darauf, das Spiel künftig aus einer neuen Perspektive zu begleiten", wurde Boll in einer Mitteilung zitiert. Für den BVB, seinen Lieblingsfußballverein, arbeitet Boll als Markenbotschafter mit Tätigkeitsschwerpunkt im asiatischen Raum. Auch für seinen früheren Klub Düsseldorf sowie den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) ist er als Botschafter tätig.

Für Streaminganbieter Dyn soll Boll zunächst drei Topspiele begleiten: Neben dem Borussen-Duell nannte der Sender die Spiele der Düsseldorfer gegen Post SV Mühlhausen (16. Dezember) und beim 1. FC Saarbrücken-TT (21. Dezember) um den chinesischen Superstar Fan Zhendong.