Pokal-Drama: Ochsenhausen im Final Four – Düsseldorf raus

SID 19.11.2025 • 22:53 Uhr Im Pokal-Viertelfinale macht es der Titelverteidiger spannend, löst aber das Ticket für die Endrunde.

Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen hat sich ins Final Four um den deutschen Tischtennis-Pokal gekämpft. Im Viertelfinale setzte sich der Double-Gewinner gegen den Post SV Mühlhausen am Mittwochabend nach 1:2-Rückstand mit 3:2 durch.

Finalturnier in Neu-Ulm ohne Borussia Düsseldorf