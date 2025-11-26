Para-EM Goldrausch: Deutsches Team feiert 13 Medaillen-Rekord

SID 26.11.2025 • 10:18 Uhr Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) kann sich über zahlreiche Finalsiege freuen. Es gibt eine historisch gute Bilanz.

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben die Para-EM im schwedischen Helsingborg mit einer historisch starken Ausbeute von 13 Medaillen abgeschlossen. Letztlich gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) sechsmal Gold, einmal Silber und sechsmal Bronze. Nach den vier Gold-Medaillen in den Einzelwettbewerben gewannen auch Valentin Baus und Thomas Schmidberger im Doppel sowie Sandra Mikolaschek und Thomas Brüchle im Mixed jeweils ihre Finals.

Mikolaschek mit Medaillen-Hattrick, Schmidberger feiert Doppelgold

Mikolaschek war mit Gold in Einzel und Mixed sowie Bronze im Doppel die erfolgreichste deutsche Athletin. „Ich bin überglücklich. Mit drei Medaillen habe ich definitiv nicht gerechnet“, sagte die Paralympics-Siegerin von Paris. Auch für Schmidberger gab es zweimal Gold in Einzel und Doppel. Die Einzel-Europameister Mikolaschek, Stephanie Grebe, Juliane Wolf und Schmidberger lösten zugleich ihre Tickets für die WM in Thailand im nächsten Jahr.

Ziegler schwärmt vom geglückten Generationenmix