Para Tischtennis: Baus und Co. bei EM auf Medaillenjagd

SID 19.11.2025 • 05:37 Uhr Die deutschen Spieler wollen an die starken Leistungen von den Paralympics in Paris anknüpfen.

Paralympics-Siegerin Sandra Mikolaschek sowie die Titelverteidiger Valentin Baus und Thomas Schmidberger führen das deutsche Team bei der Tischtennis-EM in Helsingborg an. Insgesamt gehen für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) ab Donnerstag 19 Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd. Die Europameisterschaften nimmt die in Paris so erfolgreiche Mannschaft als wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur WM 2026 in Thailand sowie den Paralympics 2028 in Los Angeles.

„Wir wollen möglichst starke Leistungen zeigen. Ich freue mich über jeden EM-Titel, denn jeder Triumph sichert zugleich das WM-Ticket“, sagte Bundestrainer Volker Ziegler: „Ein Jahr vor der WM müssen wir der Qualifikation bereits Priorität einräumen. Wir beklagen uns aber nicht über diese Regularien, sondern machen das Beste daraus.“ Der Weltverband hatte im nach-paralympischen Jahr für den Zyklus Richtung Los Angeles tiefgreifende Reformen im Wettkampfsystem vorgenommen.