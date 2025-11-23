Vierfach-Gold! Deutschlands Para-Asse glänzen bei TT-EM

SID 23.11.2025 • 14:02 Uhr Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) kann sich über zahlreiche Finalsiege freuen.

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Para-EM im schwedischen Helsingborg am Sonntag gleich vier Goldmedaillen geholt. Paralympics-Siegerin Sandra Mikolaschek (Klasse WK4-5), Titelverteidiger Thomas Schmidberger (WK3) sowie in den stehenden Klassen Juliane Wolf (WK8) und Stephanie Grebe (WK6) holten sich in den Einzelkonkurrenzen jeweils die Titel. Damit löste das Quartett zugleich bereits seine Tickets für die WM in Thailand im Jahr 2026.

Mikolaschek vergoldet Titelkämpfe – Baus scheitert im Viertelfinale