Tischtennis

Vierfach-Gold! Deutschlands Para-Asse glänzen bei TT-EM

Para: Viermal EM-Gold für Deutschland

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) kann sich über zahlreiche Finalsiege freuen.
Sandra Mikolaschek holt ihren ersten EM-Titel
Sandra Mikolaschek holt ihren ersten EM-Titel
© IMAGO/SID/MaJo
SID
Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) kann sich über zahlreiche Finalsiege freuen.

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Para-EM im schwedischen Helsingborg am Sonntag gleich vier Goldmedaillen geholt. Paralympics-Siegerin Sandra Mikolaschek (Klasse WK4-5), Titelverteidiger Thomas Schmidberger (WK3) sowie in den stehenden Klassen Juliane Wolf (WK8) und Stephanie Grebe (WK6) holten sich in den Einzelkonkurrenzen jeweils die Titel. Damit löste das Quartett zugleich bereits seine Tickets für die WM in Thailand im Jahr 2026.

Mikolaschek vergoldet Titelkämpfe – Baus scheitert im Viertelfinale

Mikolaschek setzte sich im Finale mit 3:1-Sätzen gegen die Türkin Irem Oluk durch und holte sich ein Jahr nach dem Triumph von Paris ihr erstes EM-Gold. Während Schmidberger und Wolf ihre Endspiele jeweils mit 3:0 gewannen, drehte Grebe ein 1:2 noch in einen 3:2-Sieg um. Für den früheren Paralympics-Sieger Valentin Baus (WK4-5) war überraschend bereits im Viertelfinale gegen den Norweger Tommy Urhaug (2:3) Endstation.

