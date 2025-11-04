Tischtennis: Rassenfosse bleibt Bergneustadt treu – Vertrag fix!

Schwalben belohnen den belgischen Aufsteiger

„Adrien hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf dem richtigen Weg ist, sich zu einem Leistungsträger zu entwickeln“, gab der Verein in der Mitteilung bekannt. Mit der Vertragsverlängerung honorieren die Schwalben die positive Entwicklung des belgischen Nationalspielers, der zuletzt bis auf Weltranglistenplatz 56 geklettert ist. Vorläufiger Höhepunkt seiner Laufbahn war der Einzug ins Achtelfinale beim WTT Europe Smash in Malmö. Damals schlug er Liang Jingkun, die damalige Nummer fünf der Welt, mit 3:0.