Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Tischtennis: Rassenfosse bleibt Bergneustadt treu – Vertrag fix!

Bergneustadt verlängert mit Rassenfosse

Nach vielversprechenden Leistungen spielt der Teamkollege von Benedikt Duda auch in der kommenden Saison für den TTC Schwalbe.
Adrien Rassenfosse im Trikot von Bergneustadt
Adrien Rassenfosse im Trikot von Bergneustadt
© IMAGO/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Nach vielversprechenden Leistungen spielt der Teamkollege von Benedikt Duda auch in der kommenden Saison für den TTC Schwalbe.

Tischtennis-Profi Adrien Rassenfosse (22) bleibt dem TTC Schwalbe Bergneustadt erhalten: Der Teamkollege von Nationalspieler Benedikt Duda verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Das teilte das Bundesligateam mit.

Schwalben belohnen den belgischen Aufsteiger

„Adrien hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf dem richtigen Weg ist, sich zu einem Leistungsträger zu entwickeln“, gab der Verein in der Mitteilung bekannt. Mit der Vertragsverlängerung honorieren die Schwalben die positive Entwicklung des belgischen Nationalspielers, der zuletzt bis auf Weltranglistenplatz 56 geklettert ist. Vorläufiger Höhepunkt seiner Laufbahn war der Einzug ins Achtelfinale beim WTT Europe Smash in Malmö. Damals schlug er Liang Jingkun, die damalige Nummer fünf der Welt, mit 3:0.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite