Tischtennis: Post SV Mühlhausen siegt 3:1 – CL-Viertelfinale nah

SID 11.11.2025 • 21:09 Uhr Die Thüringer konnten sogar auf den deutschen Meister Kay Stumper und ihren chinesischen Topstar Lin Gaoyuan verzichten.

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Thüringer gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen HB Ostrov deutlich mit 3:1. Das Rückspiel in Tschechien findet am 19. Dezember statt.

Mühlhausen triumphiert ohne Stumper und Lin

Mühlhausen bestätigte seine Favoritenrolle auch ohne den deutschen Meister Kay Stumper. Der Nationalspieler wurde rund zwei Wochen nach seinem glimpflich verlaufenen Taxi-Unfall nach dem WTT-Turnier in London noch geschont. Der chinesische Topstars Lin Gaoyuan war für den Pflichtsieg erst gar nicht an die Unstrut beordert worden. Für die Gastgeber punkteten der zweimal erfolgreiche Ex-Mannschaftseuropameister Marcos Freitas sowie der frühere DM-Titelträger Steffen Mengel.