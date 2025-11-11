Tischtennis: Post SV Mühlhausen siegt 3:1 – CL-Viertelfinale nah

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Thüringer gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen HB Ostrov deutlich mit 3:1. Das Rückspiel in Tschechien findet am 19. Dezember statt.
Tischtennis-Champions-League: Mühlhausen auf Viertelfinalkurs
Die Thüringer konnten sogar auf den deutschen Meister Kay Stumper und ihren chinesischen Topstar Lin Gaoyuan verzichten.
Mit Mühlhausen auf Viertelfinalkurs: Steffen Mengel
Mühlhausen triumphiert ohne Stumper und Lin
Mühlhausen bestätigte seine Favoritenrolle auch ohne den deutschen Meister Kay Stumper. Der Nationalspieler wurde rund zwei Wochen nach seinem glimpflich verlaufenen Taxi-Unfall nach dem WTT-Turnier in London noch geschont. Der chinesische Topstars Lin Gaoyuan war für den Pflichtsieg erst gar nicht an die Unstrut beordert worden. Für die Gastgeber punkteten der zweimal erfolgreiche Ex-Mannschaftseuropameister Marcos Freitas sowie der frühere DM-Titelträger Steffen Mengel.
Außer Mühlhausen stehen drei weitere TTBL-Klubs im Achtelfinale der Königsklasse. Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken, Rekordsieger Borussia Düsseldorf und Neuling ASC Grünwettersbach bestreiten ihre Hinspiele am Freitag.