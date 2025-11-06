Tischtennis: Düsseldorf verlängert mit Erfolgscoach Heister

SID 06.11.2025 • 14:31 Uhr Düsseldorf bindet Erfolgstrainer Danny Heister. Der Niederländer ist seit 2009 Coach der Borussia.

Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Danny Heister vorzeitig verlängert. Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, bleibt der 53 Jahre alte Niederländer bis zum 30. Juni 2027 bei der Borussia. Der bisherige Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.

„Ich bin sehr froh, weiterhin für Borussia Düsseldorf, den weltweit besten Verein tätig sein zu dürfen“, sagte Heister: „Ich habe immer noch Spaß daran, mit den Jungs zu trainieren. Es ist aber auch noch eine Menge Arbeit, doch darauf freue ich mich sehr.“