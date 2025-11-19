Tischtennis: Düsseldorfs Pokal-Aus "stellt alles infrage"

SID 19.11.2025 • 13:20 Uhr Der Viertelfinal-K.o. beim Underdog Bad Homburg bedeutet für die Borussen den ersten herben Dämpfer in der Post-Boll-Ära.

Nach dem sensationellen Pokal-K.o. sollen beim deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf Gewissheiten vergangener Erfolgszeiten auf den Prüfstand kommen.

„Ich stelle jetzt alles infrage, denn aus der riesigen Enttäuschung müssen ja auch Handlungen resultieren“, sagte Manager Andreas Preuß dem Sport-Informations-Dienst (SID) nach dem 2:3 des Bundesliga-Spitzenreiters im Viertelfinale beim Außenseiter TTC OE CTS Bad Homburg.

Auch sich selbst will der 63-Jährige dabei nicht schonen: „Ich muss mir über die generelle Ausrichtung der ‚Borussia 2030‘-Strategie Gedanken machen - auch über meine eigene Person“, sagte Preuß.

Das Aus der Rheinländer wie im Vorjahr schon vor der Final-Four-Endrunde (4. Januar) in Neu-Ulm machte den ehemaligen Profi ratlos. „Die vielen Termine, Müdigkeit, ein starker Gegner - es lässt sich nicht richtig erklären, aber egal wie: Wir hätten auf keinen Fall verlieren dürfen“, sagte der Borussen-Macher nach Düsseldorfs viertem Spiel binnen sieben Tagen.