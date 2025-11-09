Newsticker
Tischtennis: Qiu verliert Finale in Frankfurt

DTTB-Profi verpasst Titel

Der deutsche Nationalspieler Dang Qiu verpasst den Titel knapp.
Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat den Titel beim WTT-Turnier in Frankfurt am Main verpasst. Gegen den erst 18 Jahre alten Japaner Sora Matsushima unterlag der Europameister von 2022 in einem hochklassigen Endspiel mit 1:4. Matsushima hatte am Samstag bereits den früheren Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov klar mit 4:0 besiegt.

Der Weltranglistenzwölfte Qiu war der erste deutsche Spieler, der das Halbfinale des internationalen Turniers in Frankfurt erreichte. Seit 2023 wird jedes Jahr ein Wettbewerb der zweithöchsten Kategorie „WTT Champions“ in der Mainmetropole ausgetragen. Bei den Frauen triumphierte am Sonntag die Japanerin Hina Hayata.

