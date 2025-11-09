Tischtennis: Qiu verliert Finale in Frankfurt

SID 09.11.2025 • 20:06 Uhr Der deutsche Nationalspieler Dang Qiu verpasst den Titel knapp.

Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat den Titel beim WTT-Turnier in Frankfurt am Main verpasst. Gegen den erst 18 Jahre alten Japaner Sora Matsushima unterlag der Europameister von 2022 in einem hochklassigen Endspiel mit 1:4. Matsushima hatte am Samstag bereits den früheren Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov klar mit 4:0 besiegt.