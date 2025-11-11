Deutsche Hoffnungsträgerin stürmt zu Karriere-Bestwert

SID 11.11.2025 • 12:02 Uhr Annett Kaufmann steht in der Tischtennis-Weltrangliste so weit oben wie noch nie zuvor. Dang Qiu schafft die Rückkehr in die Top 10.

Hoffnungsträgerin Anett Kaufmann erreichte mit 19 Jahren einen neuen Karrierebestwert in der Tischtennis-Weltrangliste.

Die gebürtige Wolfsburgerin, die 2024 U-19-Weltmeisterin wurde, schob sich vor auf Rang 44 - und steht damit einen Platz besser als bei ihrem bisherigen Höchstwert. Deutsche Nummer eins bleibt Sabine Winter auf Platz 16.

Dang Qiu wieder in den Top 10

Dang Qiu ist bei den Männern wieder deutsche Nummer eins. Nach seinem zweiten Platz beim WTT-Turnier in Frankfurt am Main rückte der 29-Jährige erstmals seit April wieder in die Top-10 der Weltrangliste vor.