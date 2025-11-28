TTBL: Bad Königshofen holt WM-Star Xue Fei für den Abstiegskampf

Schlusslicht TSV Bad Königshofen rüstet für den Abstiegskampf in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) nach. Der chinesische Top-75-Spieler Xue Fei verstärkt nach Angaben der Unterfranken zur zweiten Saisonhälfte ab Beginn des neuen Jahres die Mannschaft von des früheren Nationalspielers Bastian Steger. Bad Königshofen, das in den vergangenen beiden Spielzeiten die Play-off-Halbfinals erreicht hatte, liegt zwei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.