Tischtennis-Historie! Sabine Winter erstmals im WTT-Finale

SID 02.11.2025 • 12:46 Uhr Die 32-Jährige spielt am Sonntag in Montpellier um den Titel.

Team-Europameisterin Sabine Winter hat als erste europäische Tischtennis-Spielerin ein Finale bei einem Turnier der WTT-Champions-Serie erreicht. In Montpellier setzte sich die 32-Jährige im Halbfinale mit 4:1 gegen die Südkoreanerin Shin Yu Bin durch.

Finale in Südfrankreich: Winter vor Duell mit Wang oder Joo

Im Endspiel des mit 500.000 Dollar dotierten Turniers in Südfrankreich, das zur Premium-Kategorie des Weltverbandes zählt, trifft Winter am Sonntag ab 16.00 Uhr auf die Weltranglistenfünfte Wang Yidi (China) oder auf die Südkoreanerin Joo Cheon Hui, Nummer 22 der Welt.