Ausverkauft: TTBL erwartet Rekordkulisse beim Pokal-Final-Four

SID 30.12.2025 • 10:06 Uhr 5200 Fans werden das Finalturnier in der ratiopharm arena verfolgen.

Die Tischtennis Bundesliga erwartet beim Final Four des Pokals eine Rekordkulisse von 5200 Zuschauern. Wie die TTBL am Dienstag mitteilte, sind bereits alle Tickets für das Turnier, das am kommenden Sonntag in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm ausgetragen wird, vergriffen.

Dass man die Veranstaltung bereits im Vorfeld als ausverkauft vermelden könne, sei „ein starkes Signal für den Tischtennis-Sport in Deutschland“, sagte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle: „Die enorme Nachfrage zeigt, wie sehr sich das Format bei den Fans etabliert hat. Gleichzeitig ist sie eine Anerkennung für die sportliche Qualität der teilnehmenden Teams und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Events.“

Bei der vergangenen Ausgabe des Final Four waren bereits 5000 Zuschauer und Zuschauerinnen laut TTBL in der Arena.