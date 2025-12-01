Tischtennis-DM: DBS-Stars erhalten 2026 erstmals Wildcards

SID 01.12.2025 • 13:46 Uhr Ab dem kommenden Jahr können Parasportlerinnen und Parasportler an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) vergibt künftig bei den deutschen Meisterschaften Wildcards an Spielerinnen und Spieler des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Das beschloss der DTTB-Bundestag am vergangenen Wochenende. Der DBS kann bei der Austragung der „Multi-DM“ 2026 in Erfurt (4. bis 7. Juni) erstmals im Mixed-Wettbewerb ein Duo bestimmen, das an den Start geht.

DTTB setzt auf Inklusion bei den TT-Finals

„Der DTTB möchte die TT-Finals als Tischtennis-Fest für alle ausbauen und unterstützt inklusive Wettkampfformate. Auch die vielen Ligen und Turniere im Tischtennis sind offen für alle“, sagte DTTB-Chef Wolfgang Dörner. Der Verband wolle „ein sichtbares Zeichen setzen, dass sportliche Leistung unabhängig von Behinderung anerkannt wird“.