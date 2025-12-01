Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
FORMEL 1
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Tischtennis-DM: DBS-Stars erhalten 2026 erstmals Wildcards

DTTB vergibt Wildcards an DBS

Ab dem kommenden Jahr können Parasportlerinnen und Parasportler an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.
DTTB-Chef Wolfgang Dörner
DTTB-Chef Wolfgang Dörner
© IMAGO/SID/-
SID
Ab dem kommenden Jahr können Parasportlerinnen und Parasportler an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) vergibt künftig bei den deutschen Meisterschaften Wildcards an Spielerinnen und Spieler des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Das beschloss der DTTB-Bundestag am vergangenen Wochenende. Der DBS kann bei der Austragung der „Multi-DM“ 2026 in Erfurt (4. bis 7. Juni) erstmals im Mixed-Wettbewerb ein Duo bestimmen, das an den Start geht.

DTTB setzt auf Inklusion bei den TT-Finals

„Der DTTB möchte die TT-Finals als Tischtennis-Fest für alle ausbauen und unterstützt inklusive Wettkampfformate. Auch die vielen Ligen und Turniere im Tischtennis sind offen für alle“, sagte DTTB-Chef Wolfgang Dörner. Der Verband wolle „ein sichtbares Zeichen setzen, dass sportliche Leistung unabhängig von Behinderung anerkannt wird“.

Ab 2027 wird der Beschluss ausgeweitet, dann erhält der DBS auch Wildcards in den unteren Leistungsklassen. In der vergangenen Woche hatte der DBS bei den Europameisterschaften in Helsingborg mit der historisch starken Ausbeute von 13 Medaillen abgeschlossen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite