Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
FORMEL 1
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Tischtennis: Duda verlängert bei Heimatklub Bergneustadt

Duda verlängert bei Heimatklub

Der 31-Jährige spielt seit seiner Kindheit für den Bundesligisten.
8f59d64af88b8eb80b52686812eb8c2faeddcb14-ipad.jpg
© TTC Schwalbe Bergneustadt/Sven Kubeile/TTC Schwalbe Bergneustadt/Sven Kubeile/-
SID
Der 31-Jährige spielt seit seiner Kindheit für den Bundesligisten.

Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hält seinem Heimatverein die Treue: Der Weltranglistenzwölfte hat seinen Vertrag beim Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt um zwei Jahre verlängert. Der 31-Jährige hatte bei dem Verein aus dem Bergischen Land 2004 mit dem Tischtennis begonnen und dort die komplette Ausbildung durchlaufen.

Duda geht somit in seine Bundesligaspielzeiten Nummer 12 und 13 mit Bergneustadt. „Kaum ein anderer Klub kann einen Spieler von internationaler Weltklasse vorweisen, der den kompletten Weg vom Jugendtraining bis in die Weltspitze im selben Verein gegangen ist“, teilte der TTC Schwalbe mit.

Duda hatte vor allem im Jahr 2025 geglänzt, in der Weltrangliste kletterte er zwischenzeitlich bis auf den achten Platz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite