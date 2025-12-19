Tischtennis: Duda verlängert bei Heimatklub Bergneustadt

SID 19.12.2025 • 10:43 Uhr Der 31-Jährige spielt seit seiner Kindheit für den Bundesligisten.

Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hält seinem Heimatverein die Treue: Der Weltranglistenzwölfte hat seinen Vertrag beim Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt um zwei Jahre verlängert. Der 31-Jährige hatte bei dem Verein aus dem Bergischen Land 2004 mit dem Tischtennis begonnen und dort die komplette Ausbildung durchlaufen.

Duda geht somit in seine Bundesligaspielzeiten Nummer 12 und 13 mit Bergneustadt. „Kaum ein anderer Klub kann einen Spieler von internationaler Weltklasse vorweisen, der den kompletten Weg vom Jugendtraining bis in die Weltspitze im selben Verein gegangen ist“, teilte der TTC Schwalbe mit.