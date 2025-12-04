Timo Boll & Hans Gäb verewigt – Tischtennis-Kunstwerk Düsseldorf

SID 04.12.2025 • 12:51 Uhr Den beiden Größen ihres Sports, Timo Boll und Hans-Wilhelm Gäb, wird ein Kunstwerk gewidmet.

Große Ehre für Deutschlands Tischtennis-Ikonen: Timo Boll und der verstorbene Hans-Wilhelm Gäb wurden mit einem Kunstwerk im Eingangsbereich des Deutschen Tischtennis-Zentrums in Düsseldorf gewürdigt.

Zwei aufgehängte Plattenhälften zeigen Porträts von Boll und Gäb und sollen deren „prägende Rolle für Borussia Düsseldorf und den deutschen Tischtennissport“ würdigen.

Zwei Legenden im Rampenlicht: Ehrung zum 100. DTTB-Jubiläum

„Damit ehren wir zwei herausragende Persönlichkeiten des deutschen Sports, die den Grundstein für den heutigen Erfolg von Borussia Düsseldorf gelegt haben“, sagte Andreas Preuß, Manager von Borussia Düsseldorf.

Boll enthüllte die zwei Tischhälften im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des DTTB selbst.

Vom Abschied bis zum letzten Aufschlag: Gäbs Vermächtnis