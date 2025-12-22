Tischtennis: Källberg verlängert in Düsseldorf bis 2027

SID 22.12.2025 • 19:05 Uhr Anton Källberg hat seinen Vertrag bei Borussia Düsseldorf vorzeitig bis 2027 verlängert. Der 28-Jährige spielt bereits seit 2016 für den Rekordmeister.

Der schwedische Nationalspieler Anton Källberg hat seinen Vertrag beim deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf vorzeitig bis 2027 verlängert. Der 28-Jährige spielt bereits seit 2016 für die Borussia. „Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin Teil von Borussia Düsseldorf sein darf. Der Verein ist meine sportliche Heimat“, wurde Källberg in einer Vereinsmitteilung zitiert.