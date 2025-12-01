Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach hat für die Rückrunde personell nachgerüstet. Der Karlsruher Champions-League-Teilnehmer verpflichtete den englischen WM-Neunten Tom Jarvis vom Zweitligisten 1. FC Köln für den im Januar beginnenden Saisonendspurt im Oberhaus. Der 25-Jährige, der in der Weltrangliste auf Platz 72 notiert ist, erhielt beim früheren Pokalsieger einen Vertrag bis 2027.
Bundesligist rüstet personell nach
Verstärkung für Grünwettersbach: Tomas Jarvis
© IMAGO/SID/Sime Zelic
Jarvis war zuletzt beim Feeder-Turnier der untersten WTT-Kategorie in Düsseldorf bis ins Finale gekommen. Bei der WM im vergangenen Frühsommer im Doha warf der Rechtshänder den früheren Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) in Runde zwei aus dem Turnier.