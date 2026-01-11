Durch zwei Erfolge über chinesische Top-10-Spielerinnen hat Abwehrass Ying Han (Tarnobrzeg/Düsseldorf) für den einzigen Podestplatz des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) beim WTT-Champions-Turnier in Doha gesorgt. Nach ihren Siegen gegen die Weltranglistenachte Chen Yi (3:2) sowie die topgesetzte Ex-Doppelweltmeisterin Wang Manyu (4:3) musste sich die 42-Jährige erst im Halbfinale im Duell zweier nicht mehr für das Reich der Mitte spielenden Chinesinnen der mehrfachen Weltmeisterin Zhu Yuling (Macau) in sechs Sätzen geschlagen geben.
Tischtennis: Bronze für China-Schreck Han in Doha
Die aus China stammende Abwehrstrategin wirft auf dem Weg zum Podest zwei Top-10-Asse aus ihrem Geburtsland aus dem Turnier.
Bronze in Doha: Ying Han
© AFP/SID/MAHMUD HAMS
Durch ihren ersten Halbfinaleinzug bei einem WTT-Wettbewerb rückt Han am Dienstag in der neuen Weltrangliste wieder unter die besten 20 vor. Die ehemalige Top-10-Spielerin war vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris durch zwei Achillessehnenrisse binnen sechs Monaten in ihrer Laufbahn weit zurückgeworfen worden.
Im Männer-Turnier hatten die DTTB-Aktiven mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun. Dang Qiu (Düsseldorf), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Dimitrij Ovtcharov (Fulda) kamen als beste Deutsche bis ins Achtelfinale.