Tischtennis: Elfter Pokalsieg für Berlins Frauen

Im Finale hat Meister Weinheim keine Chance gegen den Hauptstadt-Klub.
Pokalsiegerin mit Berlin: Nina Mittelham
Pokalsiegerin mit Berlin: Nina Mittelham
© IMAGO/SID/IMAGO
SID
Rekordsieger ttc berlin eastside hat zum elften Mal den deutschen Tischtennis-Pokal der Frauen gewonnen. Das Team der Mannschafts-Europameisterinnen Nina Mittelham und Mia Griesel setzte sich im Finale der Endrunde bei der SV DJK Kolbermoor gegen Meister TTC Weinheim mit 3:0 durch.

In der Vorschlussrunde hatte Berlin die Gastgeber um die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann mit 3:2 aus dem Titelrennen geworfen. Weinheim war durch 3:2 gegen den TSV Langstadt ins Endspiel eingezogen.

