Tischtennis: Elfter Pokalsieg für Berlins Frauen

SID 11.01.2026 • 22:33 Uhr Im Finale hat Meister Weinheim keine Chance gegen den Hauptstadt-Klub.

Rekordsieger ttc berlin eastside hat zum elften Mal den deutschen Tischtennis-Pokal der Frauen gewonnen. Das Team der Mannschafts-Europameisterinnen Nina Mittelham und Mia Griesel setzte sich im Finale der Endrunde bei der SV DJK Kolbermoor gegen Meister TTC Weinheim mit 3:0 durch.