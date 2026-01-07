Tischtennis: Saarbrücken will "weitere Titel" mit Fan Zhendong

SID 07.01.2026 • 06:09 Uhr Durch den chinesischen Olympiasieger stehen die Triple-Chancen der Blau-Schwarzen sehr gut.

Die Pokal-Gala von Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong hat beim frischgekürten Cup-Gewinner 1. Saarbrücken-TT für Appetit auf mehr gesorgt. „Also wenn wir jetzt nur einen Pokalsieg hätten“, sagte Teammanager Nicolas Barrois in einem Interview auf der Homepage des Liga-Verbandes TTBL, „wäre es zwar keine verlorene Saison, aber es wäre trotzdem – auch wenn im Sport immer alles passieren kann - schon eine kleine Enttäuschung. Unser Ziel ist ganz klar, weitere Titel zu holen.“

Saarbrücken hatte am vergangenen Sonntag beim Final-Four-Turnier in Neu-Ulm seinen dritten Pokalsieg gefeiert. Beim 3:1-Sieg der Blau-Schwarzen im Endspiel gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell war ihr zu Saisonbeginn verpflichteter Superstar Fan mit zwei Punkten der überragende Spieler. Schon im Halbfinale gegen Vorjahressieger und Meister TTF Liebherr Ochsenhausen war der Chinese, der zu Saisonbeginn mehrere unerwartete Niederlagen einzustecken hatte, in seinen beiden Einzeln ungeschlagen geblieben.