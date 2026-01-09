TTBL: Jagd auf Herbstmeister Bremen

SID 09.01.2026 • 06:51 Uhr Die Hanseaten geben eine zurückhaltende Zielvorgabe aus.

Mit dem Rückenwind des Pokalsieges bläst Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken-TT zum Rückrundenstart zur Jagd auf Herbstmeister Werder Bremen. Die Blau-Schwarzen wollen die Hanseaten am Montag (19.00 Uhr) durch einen Sieg bei Borussia Dortmund gleich zu Beginn der zweiten Saisonhälfte unter Druck setzen, bevor Werder am Dienstag (19.00 Uhr/beide Dyn) gegen Schlusslicht TSV Bad Königshofen die Chance zur Behauptung seines Vorsprungs von zwei Punkten gegenüber Saarbrücken und Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat.

Die Saarbrücker um Olympiasieger und Superstar Fan Zhendong lassen keinerlei Zweifel an ihren Ambitionen. „Unser Ziel sind weitere Titel“, sagte Teammanager Nicolas Barrois kurz nach dem dritten Gewinn des Pokals am ersten Januar-Wochenende.