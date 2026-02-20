Mega-Transfer: Saarbrücken holt Hugo Calderano – Titelkurs!

SID 20.02.2026 • 06:10 Uhr Für den Nationalspieler ist der FCS unabhängig von Olympiasieger Fan Zhendong auch nächste Saison ein Anwärter auf alle drei möglichen Titel.

Für Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom Bundesligisten 1. FC Saarbrücken-TT unterstreicht der Transfercoup seines Klubs durch die Verpflichtung des brasilianischen WM-Zweiten Hugo Calderano die künftigen Ambitionen des Champions-League-Siegers. „Es war eine Grundsatzentscheidung des Vereins, weiter Vollgas zu geben“, sagte der Team-Olympiazweite von 2021 in einem Interview auf der Bundesliga-Homepage.

Calderano-Transfer als Signal für neue Titelambitionen

Aus Franziskas Sicht verfolgen die Blau-Schwarzen unabhängig von der noch ausstehenden Entscheidung ihres chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong über eine Verlängerung seines Engagements an der Saar weiterhin große Ziele: „Wenn man in der jetzigen Situation einen Hugo Calderano holt, ist alleine dadurch auch klar, dass man wieder um alle Titel mitspielen will.“

Saarbrücker Transfercoup trotz Ochsenhausen-Vergangenheit