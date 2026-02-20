Newsticker
Tischtennis>

Mega-Transfer: Saarbrücken holt Hugo Calderano – Titelkurs!

Franziska: Calderano-Deal ein Signal für Saarbrücker „Vollgas“

Zukunft fest im Blick: Patrick Franziska
© AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK
SID
Für den Nationalspieler ist der FCS unabhängig von Olympiasieger Fan Zhendong auch nächste Saison ein Anwärter auf alle drei möglichen Titel.

Für Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom Bundesligisten 1. FC Saarbrücken-TT unterstreicht der Transfercoup seines Klubs durch die Verpflichtung des brasilianischen WM-Zweiten Hugo Calderano die künftigen Ambitionen des Champions-League-Siegers. „Es war eine Grundsatzentscheidung des Vereins, weiter Vollgas zu geben“, sagte der Team-Olympiazweite von 2021 in einem Interview auf der Bundesliga-Homepage.

Calderano-Transfer als Signal für neue Titelambitionen

Aus Franziskas Sicht verfolgen die Blau-Schwarzen unabhängig von der noch ausstehenden Entscheidung ihres chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong über eine Verlängerung seines Engagements an der Saar weiterhin große Ziele: „Wenn man in der jetzigen Situation einen Hugo Calderano holt, ist alleine dadurch auch klar, dass man wieder um alle Titel mitspielen will.“

Saarbrücker Transfercoup trotz Ochsenhausen-Vergangenheit

Calderano hatte die TTF Liebherr Ochsenhausen in der vergangenen Saison zum Double geführt und sich anschließend nach insgesamt zehn Jahren bei den Oberschwaben aus der TTBL verabschiedet. Die Rückkehr des Weltcupsiegers und Weltranglistenzweiten ins deutsche Oberhaus zu einem anderen Klub als den TTF schien bis zu Saarbrückens Bekanntgabe der Verpflichtung des Olympia-Vierten faktisch ausgeschlossen.

