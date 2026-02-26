TTBL-Final4-Sensation: Leapmotor wird Sponsor in Frankfurt

SID 26.02.2026 • 10:21 Uhr Innerhalb eines neuformierten Branchenzusammenschlusses profitiert auch der DTTB.

Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) hat bei der Vermarktung ihres wichtigsten Events einen weiteren Erfolg erzielt.

In einem neuformierten Zusammenschluss mehrerer Branchenschwergewichte unter maßgeblicher Beteiligung auch des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) vereinbarte die TTBL mit dem chinesischen E-Autohersteller Leapmotor für die diesjährige Premiere ihres Final4-Endrunden-Formats in Frankfurt (30./31. Mai) eine Zusammenarbeit.

Sponsoren-Einstieg bestätigt TTBL-Marketingstrategie

„Als eine der stärksten Ligen der Welt bieten wir eine aufmerksamkeitsstarke Bühne im deutschen Spitzensport mit internationalen Stars“, bewertete TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle in einer DTTB-Mitteilung den Einstieg des seit 2024 in Deutschland vertretenen Unternehmens auch als Bestätigung für die Marketing-Strategie des Ligaverbandes.

Asiatischer Partner beflügelt Finals und Mini-Meisterschaften