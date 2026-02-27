Pingpong-Diplomatie: DTTB landet Mega-Deal mit Chinas CCTV

SID 27.02.2026 • 14:00 Uhr Der DTTB kooperiert künftig intensiver mit chinesischen Medien.

Beim China-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) erfolgreich „Pingpong-Diplomatie“ betrieben.

Als Mitglied in der Delegation des Regierungschefs konnte der DTTB-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Dörner für seinen Verband eine Kooperationsvereinbarung mit dem Mutterkonzern des chinesischen Staatsfernsehens CCTV unterzeichnen.

Tischtennis als Brücke: Merz und Dörner im Vier-Augen-Gespräch

Im Rahmen eines Vier-Augen-Gesprächs während der Reise „war der Bundeskanzler sehr interessiert am Tischtennis“, wie Dörner nach der Rückkehr aus dem Reich der Mitte von einem persönlichen Treffen mit dem CDU-Politiker in einer DTTB-Mitteilung berichtete. Der ehemalige Geschäftsführer einer renommierten US-Unternehmensberatung thematisierte demnach im informellen Austausch mit Merz die besondere Rolle des Tischtennis-Sports in China, die lange Tradition des deutsch-chinesischen Austauschs sowie die künftige Bedeutung von Tischtennis in Deutschland im chinesischen Fernsehen. Dörner betonte dabei auch die verbindende Kraft des Sports: „Tischtennis ist seit Jahrzehnten eine Brücke zwischen Deutschland und China.“

Als einen der wichtigsten Aspekte seiner außergewöhnlichen Dienstreise nannte der DTTB-Chef „das Interesse an uns als Verband und an unserer Kooperation. Das zeigt: Tischtennis in Deutschland wird international wahrgenommen“.

Medienallianz mit China: Mehr Duelle, größere Bühne

Im Zuge des Abkommens mit der Chinese Media Group (CMG) sollen nach DTTB-Angaben „sowohl direkte Begegnungen als auch Kooperationen im Medienbereich weiter intensiviert werden. Mit Millionen Aktiven und Fans in Deutschland und der globalen Strahlkraft Chinas im Spitzensport eröffnet die Partnerschaft erhebliches Potenzial für beide Seiten“.