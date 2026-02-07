Duda-Sensation: Erstes Halbfinale + deutsches Frauen-Duell

SID 07.02.2026 • 19:17 Uhr Der Nationalspieler schafft beim Europe-Top-16-Turnier in der Schweiz erstmals den Sprung ins Halbfinale. Auch die deutschen Frauen überzeugen.

Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux erstmals das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-14. vom Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt setzte sich beim Traditionsevent in der Runde der letzten acht mit 3:1 gegen den Portugiesen Marcos Freitas durch. Am Sonntag (11.20 Uhr) spielt Duda gegen den Slowenen Darko Jorgic um den Einzug ins Endspiel.

Deutsches Halbfinal-Duell garantiert Finalplatz

Bei den Frauen steht eine Deutsche bereits sicher im Finale: Titelverteidigerin Ying Han und Europas Nummer eins Sabine Winter treffen wie im Vorjahr in der Vorschlussrunde aufeinander (10.00 Uhr), nachdem beide ihre engen Viertelfinalpartien gewannen. Han, die das deutsche Toptalent Annett Kaufmann im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, besiegte die Portugiesen Yu Fu mit 3:2. Nationalmannschaftskollegin Winter bezwang die Spanierin Maria Xiao mit 3:1.

