Duda-Sensation: Erstes Halbfinale + deutsches Frauen-Duell

Duda im Halbfinale von Montreux

Der Nationalspieler schafft beim Europe-Top-16-Turnier in der Schweiz erstmals den Sprung ins Halbfinale. Auch die deutschen Frauen überzeugen.
Im Halbfinale: Benedikt Duda
Im Halbfinale: Benedikt Duda
© IMAGO/SID/MaJo
SID
Der Nationalspieler schafft beim Europe-Top-16-Turnier in der Schweiz erstmals den Sprung ins Halbfinale. Auch die deutschen Frauen überzeugen.

Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux erstmals das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-14. vom Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt setzte sich beim Traditionsevent in der Runde der letzten acht mit 3:1 gegen den Portugiesen Marcos Freitas durch. Am Sonntag (11.20 Uhr) spielt Duda gegen den Slowenen Darko Jorgic um den Einzug ins Endspiel.

Deutsches Halbfinal-Duell garantiert Finalplatz

Bei den Frauen steht eine Deutsche bereits sicher im Finale: Titelverteidigerin Ying Han und Europas Nummer eins Sabine Winter treffen wie im Vorjahr in der Vorschlussrunde aufeinander (10.00 Uhr), nachdem beide ihre engen Viertelfinalpartien gewannen. Han, die das deutsche Toptalent Annett Kaufmann im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, besiegte die Portugiesen Yu Fu mit 3:2. Nationalmannschaftskollegin Winter bezwang die Spanierin Maria Xiao mit 3:1.

Brüderduell und Favoriten-K.o. in der Schweiz

In der Schweiz kommt es im Halbfinale zudem zum Brüderduell zwischen Olympia-Bronzemedaillengewinner Félix und Alexis Lebrun. Der topgesetzte Schwede Truls Möregardh war im Achtelfinale an Freitas gescheitert. Insgesamt war der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bei Männern und Frauen mit neun Aktiven vertreten.

