TTBL-Gipfel: Düsseldorf dreht 0:2 gegen Fan Zhendong

SID 15.02.2026 • 17:00 Uhr Der Rekordmeister kommt gegen die Saarländer um Topstar Fan Zhendong stark zurück. Am Ende entscheidet das Doppel.

Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das Spitzenspiel der Tischtennis-Bundesliga gegen den 1. FC Saarbrücken dank eines starken Comebacks gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut. Die Rheinländer holten im Duell der beiden Topteams ein 0:2 auf und setzten sich durch den Erfolg im abschließenden Doppel mit 3:2 durch.

Qiu/Källberg feiern Doppel-Coup vor 3300 Fans

Ex-Europameister Dang Qiu und der Schwede Anton Källberg siegten im mit 3300 Fans ausverkauften Castello in der entscheidenden Partie gegen Chinas Superstar Fan Zhendong und Cedric Meissner mit 3:1. In den Einzeln hatten zuvor Fan und Patrick Franziska Saarbrücken mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Källberg und Kanak Jha ausglichen.

Düsseldorf liegt nach 17 Spielen nun mit 28:6 Punkten vor Verfolger Werder Bremen (26:8), Saarbrücken ist Dritter (24:10).

Für das Duell zog Düsseldorf von seiner Stamm-Spielstätte am Staufenplatz ins deutlich größere Castello um. Grund war das hohe Interesse an Fan, zahlreiche chinesische Fans waren in der Halle.

Saarbrücken und Düsseldorf lösen Finalticket

Am Freitag hatten Saarbrücken und Düsseldorf ihre Rückspiele im Viertelfinale der Champions League gewonnen und somit das Finalturnier (16./17. Mai) erreicht. Dort ist Saarbrücken Gastgeber und mit seinen Stars Fan und dem Schweden Truls Möregardh, Olympiasieger und Olympiazweiter von Paris, Favorit.