Tischtennis-Hoffnung Kaufmann verlängert bis 2027 bei Kolbermoor

Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann schlägt auch in der kommenden Bundesliga-Saison für Ex-Meister SV DJK Kolbermoor auf.
Tischtennis-Hoffnung klärt Zukunft
Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann geht bei den Oberbayern in ihre dritte Saison.
Weiter für Kolbermoor am Tisch: Annett Kaufmann
© AFP/SID/WANG ZHAO
Die 19 Jahre alte Mannschafts-Europameisterin und zweimalige DM-Titelgewinnerin verlängerte ihren Vertrag nach Angaben der Oberbayern bis 2027.
Kaufmann war vor zwei Jahren nach dem Rückzug ihres vorherigen Klubs SV Böblingen nach Kolbermoor gewechselt.