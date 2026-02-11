Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
MOTORSPORT
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Tischtennis-Hoffnung Kaufmann verlängert bis 2027 bei Kolbermoor

Tischtennis-Hoffnung klärt Zukunft

Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann geht bei den Oberbayern in ihre dritte Saison.
Weiter für Kolbermoor am Tisch: Annett Kaufmann
Weiter für Kolbermoor am Tisch: Annett Kaufmann
© AFP/SID/WANG ZHAO
SID
Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann geht bei den Oberbayern in ihre dritte Saison.

Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann schlägt auch in der kommenden Bundesliga-Saison für Ex-Meister SV DJK Kolbermoor auf.

Die 19 Jahre alte Mannschafts-Europameisterin und zweimalige DM-Titelgewinnerin verlängerte ihren Vertrag nach Angaben der Oberbayern bis 2027.

Kaufmann war vor zwei Jahren nach dem Rückzug ihres vorherigen Klubs SV Böblingen nach Kolbermoor gewechselt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite