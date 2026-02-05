19-jährige Kaufmann stürmt ins Europe-Top-16 – Duell mit Han

SID 05.02.2026 • 21:14 Uhr Team-Europameisterin Annett Kaufmann fordert im Achtelfinale in einem deutschen Duell Titelverteidigerin Ying Han heraus.

Tischtennis-Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann (Kolbermoor) hat sich bei ihrer Europe-Top-16-Premiere in Montreux auf Anhieb für das Hauptfeld qualifiziert.

Die 19 Jahre alte Mannschafts-Europameisterin zog durch zwei Vorrundenerfolge in die K.o.-Phase des mit 125.000 Euro dotierten Traditionswettbewerbs ein.