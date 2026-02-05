Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
WINTERSPORT
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Tischtennis>

19-jährige Kaufmann stürmt ins Europe-Top-16 – Duell mit Han

DTTB-Hoffnung Kaufmann glänzt

Team-Europameisterin Annett Kaufmann fordert im Achtelfinale in einem deutschen Duell Titelverteidigerin Ying Han heraus.
Qualifikation überstanden: Annett Kaufmann
Qualifikation überstanden: Annett Kaufmann
© AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ
SID
Team-Europameisterin Annett Kaufmann fordert im Achtelfinale in einem deutschen Duell Titelverteidigerin Ying Han heraus.

Tischtennis-Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann (Kolbermoor) hat sich bei ihrer Europe-Top-16-Premiere in Montreux auf Anhieb für das Hauptfeld qualifiziert.

Die 19 Jahre alte Mannschafts-Europameisterin zog durch zwei Vorrundenerfolge in die K.o.-Phase des mit 125.000 Euro dotierten Traditionswettbewerbs ein.

In einem deutschen Achtelfinalduell trifft Kaufmann am Freitag auf die Titelverteidigerin Ying Han (Tarnobrzeg/Düsseldorf). Insgesamt ist der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bei Männern und Frauen mit neun Aktiven in der Schweiz vertreten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite