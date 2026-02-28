Tischtennis-Sensation: Sabine Winter stürmt ins Smash-Halbfinale

SID 28.02.2026 • 13:17 Uhr Sabine Winter sorgt beim Singapore Smash erneut für Aufsehen - und darf auf einen Sprung unter die Top 10 hoffen.

Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter (Dachau) wirbelt weiter die Weltelite durcheinander. Beim mit rund 1,5 Millionen Dollar dotierten Singapore Smash feierte die Europe-Top-16-Siegerin im Viertelfinale durch ein 4:2 gegen die Weltranglistensiebte Wang Yidi ihren zweiten Erfolg gegen eine chinesische Top-10-Spielerin binnen 48 Stunden.

Im Halbfinale am Sonntag (5.00 Uhr MEZ) trifft die Antispin-Spezialistin im Duell mit der Weltranglistenzweiten Wang Manyu erneut auf eine Chinesin.

25.000-Dollar-Coup: Winter schnuppert an den Top Ten

Durch ihre Premiere in der Vorschlussrunde eines mit Tennis-Grand-Slams vergleichbaren Smash-Wettbewerbs hat Winter bereits rund 25.000 Dollar Prämie sicher. Außerdem darf die 33 Jahre alte Team-Europameisterin nach der erfolgreichen Revanche für ihre Endspielniederlage beim Champions 2025 in Montpellier auf ihren ersten Sprung unter die besten Zehn der Weltrangliste hoffen. Momentan rangiert Winter auf Position 15.

Viertelfinal-Bremse: Lin Yun-Ju stoppt Franziskas Singapur-Lauf