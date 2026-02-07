Tischtennis-Sensation! Zehnligist rückt in Bundesliga auf

SID 07.02.2026 • 07:36 Uhr Ein Bezirksklasse-Verein übernimmt den Erstliga-Platz des TV Langstadt. Dahinter steckt eine Sondergenehmigung.

Aus der Bezirksklasse in die Bundesliga: Für die Tischtennisspielerinnen der TG Langenselbold wird dieser märchenhafte Aufstieg zur neuen Saison praktisch über Nacht Wirklichkeit.

Durch eine Sondergenehmigung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und ihres Landesverbandes übernehmen die Hessen das Spielklassenrecht des im gleichen Bundesland beheimateten TV Langstadt, der Mitte Januar seinen Rückzug aus dem Oberhaus zum Ende der laufenden Spielzeit angekündigt hatte.

DTTB gibt grünes Licht für Langenselbolds Bundesliga-Einstieg

Langenselbolds Antrag auf Übertragung von Langstadts Bundesliga-Platz überzeugte die Prüfer in den zuständigen Gremien.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung der DTTB-Spitze waren insbesondere die sportliche Perspektive, die organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die wirtschaftliche Tragfähigkeit der vorgelegten Anträge“, ließ der Verband in einer Mitteilung verlauten.

Bereits fest steht auch, dass mindestens zwei Spielerinnen aus Langstadts derzeitiger Mannschaft zur kommenden Saison für die TG aufschlagen.

Schon vor der DTTB-Entscheidung hatten Langensebolds Frauen den Aufstieg vor Augen gehabt - allerdings nur aus der zehntklassigen Bezirksklasse in die darüber angesiedelte Bezirksliga. Unmittelbar unter Langenselbolds derzeitiger „Heimat“ existiert im Main-Kinzig-Kreis momentan lediglich noch eine Kreisliga.