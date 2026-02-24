Tischtennis: Grünwettersbach trennt Doppel-Weltmeister Shinozuka

SID 24.02.2026 • 16:58 Uhr Der Japaner Hiroto Shinozuka spielt erst seit Saisonbeginn für den ehemaligen Pokalsieger.

Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach und der japanische Doppel-Weltmeister Hiroto Shinozuka gehen am Saisonende wieder getrennte Wege. Die Entscheidung bestätigte Grünwettersbachs Geschäftsführer Martin Werner in einem Interview auf der Homepage des Ligaverbandes TTBL. „Insgesamt hatte ich mir mehr erhofft. Er hatte eigentlich schon für nächste Saison zugesagt, wird nun aber doch nach Japan zurückkehren“, sagte Werner.

Formkrise statt Glanz: Shinozukas Bilanz enttäuscht

Shinozuka war vom abstiegsbedrohten Tabellenschlusslicht bereits vor Jahresfrist vor seinem WM-Titelgewinn in Doha für die noch laufende Spielzeit als Nummer eins verpflichtet worden. Allerdings verbuchte der 22-Jährige in seinen 21 bisherigen Matches für den ehemaligen Pokalsieger lediglich zwölf Siege. Von den vier Begegnungen seit Jahresbeginn gewann der Linkshänder nur eine. „Hiroto ist gut in die Saison gestartet; allerdings konnte er sein Potenzial zuletzt nicht mehr abrufen. Er war oft sehr müde“, erklärte Werner weiter.