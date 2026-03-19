Boll sicher: Fan Zhendong macht Düsseldorf wieder zum Favoriten

SID 19.03.2026 • 06:08 Uhr Den Status als "Bayern München des Tischtennis-Sports" habe sein Klub verloren. Mit Chinas Superstar soll die Borussia zurück an die Spitze kommen.

Timo Boll glaubt, dass der Wechsel des chinesischen Ausnahmespielers Fan Zhendong die Kräfteverhältnisse in der Tischtennis-Bundesliga zurechtrückt. „Düsseldorf hat über Jahre das deutsche Tischtennis dominiert, in den letzten zwei, drei Jahren aber schwer zu kämpfen gehabt“, sagte Boll der Bild über seinen langjährigen Klub, für den er seit seinem Karriereende als Botschafter arbeitet. Mit Olympiasieger Fan sei die Borussia „wieder absoluter Mitfavorit auf jeden Titel“.

Einst das „Bayern“ des Tischtennis: Borussias Kampf um verlorene Dominanz

Der Rekordmeister hatte den deutschen Meistertitel in der vergangenen Saison, der letzten mit Boll an der Platte, an Ochsenhausen verloren. In der Champions League mussten die Rheinländer dreimal nacheinander dem 1. FC Saarbrücken den Vortritt lassen. „Die Borussia hat so ein bisschen den Status verloren, das Bayern München des Tischtennis-Sports zu sein. Ich glaube, so möchte man in Düsseldorf gerne wieder bezeichnet werden“, sagte Boll.

Fürs Triple alles geben: Fan schwört Saarbrücken Treue bis zum Saisonfinale

Im Saisonfinale steht Fan noch im Saarland unter Vertrag – und kann mit Saarbrücken nach dem Pokalsieg das Triple holen. „Er wird noch mal alles geben für seinen derzeitigen Verein. Da ist er Profi genug“, sagte Boll und fügte hinzu: „Das ist auch okay, und so muss es ja auch sein, dass er dann für Saarbrücken noch mal alles gibt – und Düsseldorf nicht jetzt schon irgendwie einen Titel schenkt. Das wird auf keinen Fall passieren.“

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