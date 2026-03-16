Tischtennis-Hammer: Fan Zhendong wechselt zu Borussia Düsseldorf

SID 16.03.2026 • 11:11 Uhr Der Wechsel des Olympiasiegers ist der spektakulärste Transfer in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.

Paukenschlag in der Tischtennis-Bundesliga: Chinas Superstar und Olympiasieger Fan Zhendong verlässt am Saisonende den Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken und wechselt zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Den spektakulärsten Transfer in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte gaben der rheinische Ex-Klub von Fans persönlichem Freund und Deutschlands Idol Timo Boll und Saarbrücken zu Wochenbeginn gleichzeitig bekannt.

Fan war zu Saisonbeginn – gleichfalls sensationell - für sein erstes Auslandsengagement nach Saarbrücken gekommen. Mit Nationalspieler Patrick Franziska gewann der zweimalige Einzel-Weltmeister Anfang Januar bereits den Pokal für die Blau-Schwarzen.

Fan befeuert Titelfieber und Zuschauerboom in Saarbrücken