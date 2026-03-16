Tischtennis-Hammer: Fan Zhendong wechselt zu Borussia Düsseldorf

Paukenschlag in der Tischtennis-Bundesliga: Chinas Superstar und Olympiasieger Fan Zhendong verlässt am Saisonende den Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken und wechselt zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Den spektakulärsten Transfer in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte gaben der rheinische Ex-Klub von Fans persönlichem Freund und Deutschlands Idol Timo Boll und Saarbrücken zu Wochenbeginn gleichzeitig bekannt.
Spektakulärer Wechsel perfekt
Der Wechsel des Olympiasiegers ist der spektakulärste Transfer in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.
Fan Zhendong (M.) mit Timo Boll (l.) und Andreas Preuß
© Borussia Düsseldorf/Borussia Düsseldorf
Fan war zu Saisonbeginn – gleichfalls sensationell - für sein erstes Auslandsengagement nach Saarbrücken gekommen. Mit Nationalspieler Patrick Franziska gewann der zweimalige Einzel-Weltmeister Anfang Januar bereits den Pokal für die Blau-Schwarzen.
Fan befeuert Titelfieber und Zuschauerboom in Saarbrücken
Nicht zuletzt wegen Fan, der international seit Ende 2024 pausiert, gilt Saarbrücken in der laufenden Spielzeit auch in Champions League und Meisterschaft als Titelfavorit. Noch mehr als die bisher sportlich mitunter unerwartet schwankenden Auftritte des 29-Jährigen in seiner TTBL-Debütsaison lösten die regelrechten Massenanstürme chinesischer Anhänger aus aller Welt bei Fans Einsätzen in Deutschland eine aufsehenerregende Euphorie auch um die TTBL allgemein aus.